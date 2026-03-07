Завершились два матча 25-го тура немецкой Бундеслиги.
«Фрайбург» смог отобрать очки у леверкузенского «Байера», сыграв с ним вничью со счётом 3:3.
В составе хозяев отличились Винченцо Грифо (34-я минута), Юто Судзуки (43-я минута) и Матиас Гинтер (86-я минута).
За «фармацевтов» забивали Кристиан Кофане (37-я минута), Алехандро Гримальдо (45+3-я минута) и Мартен Террье (52-я минута).
«Байер» теперь занимает шестое место с 44 очками. «Фрайбург» имеет на 10 очков меньше и располагается четырьмя строчками ниже — на 10-м месте.
Результат матча
ФрайбургФрайбург3:3БайерЛеверкузен
1:0 Винченцо Грифо 34' 1:1 Кристиан Мишель Кофане 37' 2:1 Юито Судзуки 43' 2:2 Алехандро Гримальдо 45+3' 2:3 Мартен Терье 52' 3:3 Маттиас Гинтер 86'
Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Треу, Маттиас Гинтер, Бруно Огбус, Кристиан Гюнтер (Жорди Макенго 62'), Ян-Никлас Бесте (Сирьяк Ириэ 75'), Иоганн Манзамби (Лукас Хёлер 75'), Максимилиан Эггештайн, Юито Судзуки, Винченцо Грифо (Дерри Шерхант 62'), Игор Матанович
Байер: Янис Бласвих, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса, Мартен Терье (Montrell Culbreath 75'), Алейш Гарсия, Эсекиэль Фернандес (Тим Эрман 82'), Роберт Андрих, Кристиан Мишель Кофане, Ибрахим Маца (Малик Тилльман 66'), Эрнест Поку (Эксекиэль Паласиос 82')
Жёлтые карточки: Дерри Шерхант 70', Сирьяк Ириэ 78', Кристиан Гюнтер 90+3' — Алехандро Гримальдо 51', Джарелл Куанса 82', Роберт Андрих 90+2'
В параллельной игре «Майнц» сыграл вничью со «Штутгартом»— 2:2.
За «карнавальщиков» забивали Ли Джэ Сон (39-я) и Данни да Коста (90+1-я).
У швабов мячи на счету Эрмедина Демировича (76-я) и Дениза Ундава (77-я минута).
«Штутгарт» с 47 очками идёт четвёртым в таблице чемпионата Германии. «Майнц», набрав 24 очка, занимает 14-е место.
