Завершились два матча 25-го тура немецкой Бундеслиги.

Матиас Гинтер («Фрайбург») globallookpress.com

«Фрайбург» смог отобрать очки у леверкузенского «Байера», сыграв с ним вничью со счётом 3:3.

В составе хозяев отличились Винченцо Грифо (34-я минута), Юто Судзуки (43-я минута) и Матиас Гинтер (86-я минута).

За «фармацевтов» забивали Кристиан Кофане (37-я минута), Алехандро Гримальдо (45+3-я минута) и Мартен Террье (52-я минута).

«Байер» теперь занимает шестое место с 44 очками. «Фрайбург» имеет на 10 очков меньше и располагается четырьмя строчками ниже — на 10-м месте.

Результат матча Фрайбург Фрайбург 3:3 Байер Леверкузен 1:0 Винченцо Грифо 34' 1:1 Кристиан Мишель Кофане 37' 2:1 Юито Судзуки 43' 2:2 Алехандро Гримальдо 45+3' 2:3 Мартен Терье 52' 3:3 Маттиас Гинтер 86' Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Треу, Маттиас Гинтер, Бруно Огбус, Кристиан Гюнтер ( Жорди Макенго 62' ), Ян-Никлас Бесте ( Сирьяк Ириэ 75' ), Иоганн Манзамби ( Лукас Хёлер 75' ), Максимилиан Эггештайн, Юито Судзуки, Винченцо Грифо ( Дерри Шерхант 62' ), Игор Матанович Байер: Янис Бласвих, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса, Мартен Терье ( Montrell Culbreath 75' ), Алейш Гарсия, Эсекиэль Фернандес ( Тим Эрман 82' ), Роберт Андрих, Кристиан Мишель Кофане, Ибрахим Маца ( Малик Тилльман 66' ), Эрнест Поку ( Эксекиэль Паласиос 82' ) Жёлтые карточки: Дерри Шерхант 70', Сирьяк Ириэ 78', Кристиан Гюнтер 90+3' — Алехандро Гримальдо 51', Джарелл Куанса 82', Роберт Андрих 90+2'

Статистика матча 9 Удары в створ 5 8 Удары мимо 7 47 Владение мячом 53 5 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 7 Фолы 8

В параллельной игре «Майнц» сыграл вничью со «Штутгартом»— 2:2.

За «карнавальщиков» забивали Ли Джэ Сон (39-я) и Данни да Коста (90+1-я).

У швабов мячи на счету Эрмедина Демировича (76-я) и Дениза Ундава (77-я минута).

«Штутгарт» с 47 очками идёт четвёртым в таблице чемпионата Германии. «Майнц», набрав 24 очка, занимает 14-е место.

