В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» примет «Байер» на стадионе «Европа-Парк». Поединок состоится 7 марта в 17:30 мск.

«Фрайбург» имеет 33 очка на счету после поражения от «Айнтрахта» (0:2). В последних пяти турах клуб потерпел 3 поражения. При этом хозяева хорошо играют дома и, возможно, им сегодня удастся поправить свою статистику. Стоит отметить, что на «Европа-Парк» «Фрайбург» одержал четыре победы подряд.

«Байер» находится на шестой позиции с 43 очками. В прошлом матче «фармацевты» с минимальным счетом 1:0 выиграли у «Гамбурга». Так гости прервали свою серию, в рамках которой проиграли «Униону» (0:1) и сыграли вничью с «Майнцем» (1:1).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.

Коэффициенты букмекеров: 3.05 на победу «Фрайбурга», 3.44 на ничью, 2.39 на победу «Байера».

Прогноз ИИ: «Байер» выиграет с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фрайбург» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.