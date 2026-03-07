Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о борьбе «Арсенала» за чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ.

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» globallookpress.com

«Люди думают, что я ненавижу "Арсенал", но я просто люблю подшучивать над ними. Когда я играл, "Арсенал" всегда был легкой командой, но времена изменились. Ничья "Ман Сити" с "Ноттингем Форест" — это большой плюс, и, даже если у "Брайтона" было много моментов, "Арсенал" победил. Это признак победителя Премьер-лиги. Я выигрывал ее пять раз. Некоторые победы на выезде могут быть некрасивыми.

Это был хороший шанс для "Ман Сити" сократить отставание. Я не думаю, что это конец, но победа над "Брайтоном" была важной для "Арсенала". Я хочу, чтобы "Арсенал" выиграл лигу, я просто надеюсь, что они не сольют еще раз.

Людям нравится моя шутка о том, что я сравнил их с Netflix, сказав, что всегда приходится ждать следующего сезона. Давайте, "Арсенал", вы можете сделать это в этом году. Но я не удивлюсь, если они снова сольют», — цитирует Эвра Stake.

После 30-и туров в английской Премьер-лиге «Арсенал» занимает 1-е место в таблице с 67-ю очками в активе. «Канониры» опережают «Манчестер Сити» на 7 пунктов.