После этого матча дортмундская «Боруссия» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 55-ю очками в активе. «Кельн» — на 13-й строчке с 24 баллами.

Единственный гол у «Кельна» забил Якуб Каминьский на 88-й минуте.

В составе «шмелей» голы записали на свой счет Серу Гирасси на 17-й минуте и Максимилиан Байер на 60-й минуте.

