Дортмундская «Боруссия» одолела «Кельн» (2:1) в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе «шмелей» голы записали на свой счет Серу Гирасси на 17-й минуте и Максимилиан Байер на 60-й минуте.
Единственный гол у «Кельна» забил Якуб Каминьский на 88-й минуте.
Результат матча
КёльнКёльн1:2Боруссия ДДортмунд
0:1 Серу Гирасси 17' 0:2 Максимилиан Байер 60' 1:2 Якуб Каминьский 88'
Кёльн: Марвин Швебе, Рав Ван ден Берг, Джамай Симпсон-Пьюзи, Кристоффер Лунн, Эрик Мартель, Том Краус (Доминик Хайнц 86'), Якуб Каминьский, Саид эль Мала (Cenny Neumann 86'), Рагнар Ахе (Мариус Бюльтер 86'), Isak Bergmann Johannesson (Дженк Озкачар 46'), Youssoupha Niang (Линтон Майна 75')
Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон (Фабиу Силва 61'), Рами Бенсебаини (Карим Адейеми 82'), Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Феликс Нмеча (Джоб Беллингем 90'), Серу Гирасси (Ян Коуту 61'), Юлиан Брандт, Максимилиан Байер (Никлас Зюле 82'), Марсель Забитцер
Жёлтые карточки: Эрик Мартель 86' — Рами Бенсебаини 45+5'
Красная карточка: Джамай Симпсон-Пьюзи 45+2' (Кёльн)
После этого матча дортмундская «Боруссия» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 55-ю очками в активе. «Кельн» — на 13-й строчке с 24 баллами.