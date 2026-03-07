Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что у него нет вопросов к голкиперу «Спартака» Александру Максименко после матча с «Динамо» в Кубке России. Черданцев призвал не винить вратаря после поражения красно-белых со счетом 2:5.

Александр Максименко globallookpress.com

«Вопросы к Максименко? Конкретно по матчу с "Динамо" нет. Есть вопросы в целом к игре команды в оборонительной фазе, но оборона, как известно, начинается с атаки. Как играли в середине поля, позиция Зобнина именно в качестве защитника — очень большие вопросы. Конечно, вратарь должен выручать, но я не вижу эпизоды, которые Максименко запорол. То, что он не первый вратарь сборной — это и так все давно знают, есть голкиперы сильнее, и он это тоже понимает.

В "Спартаке" нет стабильного первого номера, это давняя проблема клуба и академии. Конкретно в матче с "Динамо" не нужно вешать всех собак на вратаря», — сказал Черданцев «Матч ТВ».