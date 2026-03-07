В матче 23-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу «Челябинск» и костромской «Спартак» сыграли результативную ничью — 3:3.

Амур Калмыков теперь играет за «Спартак» сайт ФНЛ

Первый тайм завершился вничью со счётом 2:2. Голы в составе хозяев забивали Рамазан Гаджимурадов на 11-й минуте с пенальти и Уилфрид Эза на 35-й.

За красно‑белых отличились Фарук Гогич на 24-й и Амур Калмыков на 43-й минутах.

На 70-й минуте Калмыков оформил дубль, выведя «Спартак» вперёд. Но на 89-й минуте недавний новичок хозяев Георгий Гонгадзе сравнял счёт и принёс своему клубу очко.

После 23 матчей «Челябинск» и «Спартак» занимают 4-е и 5-е места с 36 очками.