«Бавария» набрала 66 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. «Боруссия» с 25 баллами идет 12-й.

Отметим, что гладбахцы с 55-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Рокко Райца .

В составе победителей точными ударами отличились Луис Диас, Конрад Лаймер, Джамал Мусиала и Николас Джексон. За гостей гол престижа смог забить Ваел Мойя .

В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в родных стенах разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 4:1.

