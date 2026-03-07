В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в родных стенах разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 4:1.
В составе победителей точными ударами отличились Луис Диас, Конрад Лаймер, Джамал Мусиала и Николас Джексон. За гостей гол престижа смог забить Ваел Мойя.
Отметим, что гладбахцы с 55-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Рокко Райца.
Результат матча
БаварияМюнхен4:1Боруссия ММёнхенгладбах
1:0 Луис Диас 33' 2:0 Конрад Лаймер 45+1' 3:0 Джамал Мусиала 57' пен. 4:0 Николас Джексон 79' 4:1 Wael Mohya 89'
Бавария: Мануэль Нойер (Йонас Урбиг 46'), Деотшанкюль Юпамекано (Йосип Штанишич 61'), Ким Мин Джэ, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер (Рафаэл Геррейру 61'), Том Бишоф, Леон Горецка, Леннарт Карл, Джамал Мусиала, Луис Диас, Николас Джексон
Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Кевин Дикс, Нико Эльведи, Хуго Болин (Wael Mohya 84'), Йенс Кастроп (Лукас Улльрих 67'), Кевин Штёгер, Рокко Райтц, Филипп Зандер, Харис Табакович (Фабио Кьяродия 61'), Франк Онора (Суто Матино 61')
Жёлтая карточка: Николас Джексон 66' (Бавария)
Красная карточка: Рокко Райтц 55' (Боруссия М)
«Бавария» набрала 66 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. «Боруссия» с 25 баллами идет 12-й.