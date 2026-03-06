Главный тренер «Аль-Насра» Жоржи Жезуш заявил, что форвард команды Криштиану Роналду отправился в Испанию для реабилитации после травмы.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Медицинское обследование показало, что повреждение оказалось более серьезным, чем мы предполагали, и требует времени для восстановления. Криштиану поехал в Испанию, следуя примеру других игроков, которые лечились там после травм. Его травма потребовала вмешательства личного терапевта в Мадриде, и мы надеемся на его скорое возвращение и помощь команде», — сообщил Жезуш на пресс-конференции.

Травма Роналду произошла во время матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейха».