«Наполи» и «Торино» опубликовали стартовые составы на матч 28-го тура итальянской Серии А.

Расмус Хейлунн — нападающий «Наполи» globallookpress.com

«Наполи»: Милинкович-Савич, Оливера, Буонджорно, Хуан Хесус, Политано, Гилмур, Элмас, Спинаццола, Вергара, Алиссон Сантос, Хейлунн.

«Торино»: Палеари, Коко, Исмайли, Эбоссе, Лазаро, Гинейтис, Прати, Влашич, Обрадор, Симеоне, Сапата.

Матч между этими командами стартует сегодня, 6-го марта в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

«Наполи» занимает 3-е место в таблице Серии А с 53 очками в активе. «Торино» — на 14-й позиции с 30-ю баллами.