Заслуженный тренер РФ, бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился своими эмоциями от игры Кубка России (Путь РПЛ) между своей бывшей командой и «Спартаком», в которой бело‑голубые выиграли со счётом 5:2.

Игорь Колыванов globallookpress.com

«Для "Динамо" матч получился шикарным! Но когда "Спартак" сравнял, казалось, что "Динамо" потеряло где-то нить игры. Первый тайм состоит из двух половинок. В начале тайма "Динамо" выглядело прилично, забило хороший гол. В концовке у "Спартака" появилось преимущество. Лунёв отлично спас в одном моменте.

Во втором тайме при стандартах "Спартак" неудачно сыграл в обороне. Пропустили три мяча. Команда была в шоковом состоянии. Если бы "Динамо" закончило 5:1, шансов в ответном матче у "Спартака" бы не было. Однако на последних минутах забили второй гол. Шансы остаются. Но надо отдать должное Гусеву! Очень здорово сработал. Плюс Нгамалё. Говорили, что он не помощник для команды, но тренер восстановил игрока», — сказал Колыванов «Чемпионату».

Голы в составе «Динамо» забивали Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Тюкавин и Осипенко. За «Спартак» отличились Угальде и Мартинс. Ответная игра пройдёт 18 марта.