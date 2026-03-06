Заслуженный тренер РФ, бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился своими эмоциями от игры Кубка России (Путь РПЛ) между своей бывшей командой и «Спартаком», в которой бело‑голубые выиграли со счётом 5:2.

«Для "Динамо" матч получился шикарным!  Но когда "Спартак" сравнял, казалось, что "Динамо" потеряло где-то нить игры.  Первый тайм состоит из двух половинок.  В начале тайма "Динамо" выглядело прилично, забило хороший гол.  В концовке у "Спартака" появилось преимущество.  Лунёв отлично спас в одном моменте.

Во втором тайме при стандартах "Спартак" неудачно сыграл в обороне.  Пропустили три мяча.  Команда была в шоковом состоянии.  Если бы "Динамо" закончило 5:1, шансов в ответном матче у "Спартака" бы не было.  Однако на последних минутах забили второй гол.  Шансы остаются.  Но надо отдать должное Гусеву!  Очень здорово сработал.  Плюс Нгамалё.  Говорили, что он не помощник для команды, но тренер восстановил игрока», — сказал Колыванов «Чемпионату».

Голы в составе «Динамо» забивали Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Тюкавин и Осипенко.  За «Спартак» отличились Угальде и Мартинс.  Ответная игра пройдёт 18 марта.