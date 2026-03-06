Наставник «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер подвёл итоги матча 29‑го тура АПЛ против «Тоттенхэма», в котором его команда выиграла в гостях со счётом 1:3.

Оливер Гласнер globallookpress.com

«Это был приятный вечер, особенно учитывая результат и игру „Кристал Пэлас“ в первом тайме. Вторая половина меня не очень порадовала: мы не контролировали игру так, как хотели, имея на одного игрока больше. Мы предоставили шпорам слишком много стандартных положений и опасных моментов в своей штрафной, но такое случается.

Больше всего мне понравилась реакция команды после пропущенного гола. Было здорово отыграться и забить фантастические голы. Будем сейчас работать над стабильностью на протяжении всего матча», — цитирует BBC Гласнера.

После этой победы «Кристал Пэлас» с 38 очками после 29 матчей располагается на 13‑й строчке в таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» (29 очков) находится рядом с зоной вылета.