Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мыслями о поражении «красно-белых» от «Динамо» (2:5) в рамках первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России.

«Результат был ничейный. В концовке матча "Спартак" провалился. Не знаю, что там произошло у них. Трудно сказать. Конечно, не думал, что будет такой результат. Шансы отыграться есть всегда, смотря какая команда.

"Барселона" пыталась отыграться с "Атлетико" в Кубке Испании, не получилось. Нужно много сил. "Спартаку" будет сложно отыграть три мяча с "Динамо". Но всякое бывает. А вдруг пойдет-пойдет и отыграются? » — цитирует Гаврилова «Чемпионат».

Ответная встреча состоится 18 марта в Москве на «Лукойл-Арене».