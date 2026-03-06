Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мыслями о поражении «красно-белых» от «Динамо» (2:5) в рамках первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России.

«Результат был ничейный.  В концовке матча "Спартак" провалился.  Не знаю, что там произошло у них.  Трудно сказать.  Конечно, не думал, что будет такой результат.  Шансы отыграться есть всегда, смотря какая команда.

"Барселона" пыталась отыграться с "Атлетико" в Кубке Испании, не получилось.  Нужно много сил. "Спартаку" будет сложно отыграть три мяча с "Динамо".  Но всякое бывает.  А вдруг пойдет-пойдет и отыграются?  » — цитирует Гаврилова «Чемпионат».

Ответная встреча состоится 18 марта в Москве на «Лукойл-Арене».