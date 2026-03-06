Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о большом количестве травмированных игроков в составе «сине-гранатовых».

Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны» globallookpress.com

В лазарете у каталонской команды сейчас находятся — Жюль Кунде, Алекс Бальде, Андреас Кристенсен, Френки де Йонг, Гави и Роберт Левандовский.

«Я недоволен ситуацией с травмами. Нам нужно понять, что необходимо улучшить. Но это всегда моя ответственность. Это не врачи или физиотерапевты, это моя ответственность. Если что-то случается, я говорю об этом со всеми, чтобы улучшить ситуацию в будущем и избежать повторения подобных ошибок. Иногда совершаешь ошибки, так бывает. Неприятно, когда это происходит в такие важные моменты, но это также даёт другим игрокам возможность показать свои качества.

В конечном итоге у нас есть высококлассные игроки из "Ла Масии", и у нас есть опыт работы с ними. Мы должны распределять нагрузку, и, возможно, завтра сыграют другие футболисты», — приводит слова Флика Sport.es.

В следующем матче «Барселона» сыграет против «Атлетика» из Бильбао 7-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.