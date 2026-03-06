Перед матчем 27-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик провел пресс-конференцию, где обсудил возвращение нападающего Роберта Левандовского и свои цели на сезон.

«Нас ждет плотный график игр, но это часть нашей работы. Мы привыкли к таким условиям, особенно учитывая наличие молодых игроков из Ла Масии. Моя главная задача сейчас — завоевать два оставшихся трофея. Левандовски снова в строю, и я очень рад этому. Завтра увидим, выйдет ли он в стартовом составе. Он по-прежнему способен забивать 25-30 голов за сезон», — сказал Флик на пресс-конференции.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге, набрав 64 очка после 26 туров. Отрыв от мадридского «Реала» составляет четыре балла. В 1/8 финала Лиги чемпионов клуб сыграет против «Ньюкасла».