Легендарный полузащитник «Барселоны», «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу назвал главных претендентов на победу в нынешней Лиге чемпионов.

Луиш Фигу
Луиш Фигу globallookpress.com

«Для меня и "Реал", и "Манчестер Сити" — фавориты Лиги чемпионов.  Это другой турнир.  И уже было не раз, когда команда, показывающая не лучшую свою игру в чемпионате, реабилитировалась в Европе.  Особенно это касается мадридцев.  У них долгая история в этом турнире, здесь они играют по‑другому», — сказал португалец изданию As.

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» свела между собой жеребьёвка в 1/8 финала турнира.  Их встречи пройдут 11 и 17 марта.