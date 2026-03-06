Легендарный полузащитник «Барселоны», «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу назвал главных претендентов на победу в нынешней Лиге чемпионов.

Луиш Фигу globallookpress.com

«Для меня и "Реал", и "Манчестер Сити" — фавориты Лиги чемпионов. Это другой турнир. И уже было не раз, когда команда, показывающая не лучшую свою игру в чемпионате, реабилитировалась в Европе. Особенно это касается мадридцев. У них долгая история в этом турнире, здесь они играют по‑другому», — сказал португалец изданию As.

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» свела между собой жеребьёвка в 1/8 финала турнира. Их встречи пройдут 11 и 17 марта.