6 марта в Мюнхене состоится матч 25-го тура Бундеслиги, в котором «Бавария» примет гладбахскую «Боруссию». Старт встречи в 22:30 мск.

«Бавария» набрала 63 очка за 24 тура чемпионата и сейчас уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая «Боруссию» Дортмунд на 11 пунктов. Подопечные Венсана Компани выиграла 4 матча подряд. Мюнхенцы разгромили «Хоффенхайм» 5:1 и «Вердер» 3:0, со счетом 3:2 хозяева выиграли у «Айнтрахта», а в прошлый раз чемпион Германии победил «Боруссию» 3:2.

Гладбахцы с 25 очками идут на 12-й строчке. В прошлом туре «пони» удалось набрать 3 балла благодаря успешной игре против берлинского «Униона» (1:0). До этого гости не могли выиграть 7 туров подряд. Сможет ли «Боруссия» развить свой успех, учитывая, что она проиграла 5 матчей подряд против «Баварии»?

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры предлагают 1.20 на победу «Баварии», 7.88 они дают на ничью и 13.0 на победу «Боруссии» М.

Прогноз на матч от ИИ: результативная игра и победа «Баварии» со счетом 4:3.

