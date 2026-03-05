Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли оценил игру россиянина Александра Головина в матче с «Анже» (2:0).

Александр Головин globallookpress.com

«Ни для кого не секрет, что он пропустил две игры из-за удалений, но всё равно отправился с командой на матч в Париж. С тех пор он выкладывался на всех тренировках, а в матче с "Анже" благодаря яркой игре записал на свой счёт результативную передачу.

Что касается настроя, то он не подвёл команду, однако в отдельных эпизодах мне показалось, что он сомневался: стоит ли вступать в единоборства в полную силу или нет. Теперь нужно найти золотую середину — вести борьбу на максимуме, но при этом с умом и в рамках правил», — приводит слова Поконьоли клубная пресс-служба.

В текущем сезоне 29-летний Головин провел 17 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач.