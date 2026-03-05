Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о сроках восстановления форварда команды Сергея Пиняева.

Сергей Пиняев globallookpress.com

«Посмотрим, что с Пиняевым, после детального обследования будет понимание. Он почувствовал внутренний дискомфорт. Возможно, связано с синтетикой и сменой покрытия, но он был готов. Мы его не лимитировали на этапе подготовки.

Почему Пиняев стал часто травмироваться? У каждого повреждения свой момент, не надо искать тенденцию. Был непростой период у него с прошлым повреждением, когда долго лечился и много пропустил. Но главный вопрос был не в степени серьезности травмы, а с тем, чтобы не форсировать подготовку. Выдержали даже чуть больше сроки. Всю подготовку в паузу Сергей провел полностью без ограничений, очень надеюсь, что обойдется, и все будет хорошо», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Пиняев был заменен из‑за травмы в начале первого тайма матча против тульского «Арсенала» (2:1), который прошел на «Арене Химки».