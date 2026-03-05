Валид Реграги покинул пост главного тренера сборной Марокко. По информации Foot Mercato, Королевская марокканская футбольная федерация приняла его отставку.

Валид Реграги globallookpress.com

Ранее стало известно, что Реграги решил уйти после поражения в финале Кубка Африки. В настоящее время специалист планирует продолжить карьеру в европейском клубе. По некоторым данным, он ведет переговоры с командами из Английской премьер-лиги и Ла Лиги.

Реграги отказался от предложений из Саудовской Аравии, поскольку предпочитает работу в европейском футбольном проекте.