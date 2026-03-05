Валид Реграги покинул пост главного тренера сборной Марокко. По информации Foot Mercato, Королевская марокканская футбольная федерация приняла его отставку.
Ранее стало известно, что Реграги решил уйти после поражения в финале Кубка Африки. В настоящее время специалист планирует продолжить карьеру в европейском клубе. По некоторым данным, он ведет переговоры с командами из Английской премьер-лиги и Ла Лиги.
Реграги отказался от предложений из Саудовской Аравии, поскольку предпочитает работу в европейском футбольном проекте.