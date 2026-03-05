Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итог матча против «Динамо» (2:5) в Кубке России.

Хуан Карседо globallookpress.com

«Конечно, это не тот результат, который мы хотели. Мы начали неважно, пропустили гол. Но смогли сравнять счет. На мой взгляд, мы были лучше в первом тайме, у нас были моменты забить второй гол. Но после этого выпустили игру из своих рук. И она, к сожалению, закончилась таким образом.

Никаких оправданий смысла искать нет. У нас достаточно укомплектован состав, чтобы играть в таких матчах. Есть еще одна игра, надежда остается.

Никто не был на высоте. Сейчас мы должны отдохнуть и готовиться к следующим матчам», — цитирует Карседо «Матч ТВ».

«Динамо» имеет ощутимое преимущество перед ответным матчем, который состоится 18 марта.