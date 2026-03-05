Бывшая звезда «Милана» и сборной Бразилии Кака считает присутствие Луки Модрича в Серии А очень полезным для развития итальянского футбола.

Лука Модрич globallookpress.com

«Лукита — это стихия. Замечательно видеть, что он показывает с точки зрения энтузиазма, лидерства и, конечно же, техники. Его присутствие полезно для итальянского футбола», — сказал Кака Sky Sport Italia.

За «Милан» Модрич играет с лета 2025 года, перебравшись из «Реала». Всего 40‑летний полузащитник сыграл за «россонери» 29 матчей, забил в них 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Кака и Модрич несколько сезонов вместе провели в мадридском «Реале».