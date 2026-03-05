Знаменитый в прошлом игрок сборной Испании и «Реала» Иван Эльгера считает, что королевский клуб поторопился с увольнением Хаби Алонсо, а также недоумевает, почему был назначен Альваро Арбелоа, а не более авторитетный Рауль.

«В плане тактики, особенно в обороне, они были крепкой боевой единицей при Алонсо. Я думаю, нам нужно было подождать и посмотреть, как будут развиваться события до февраля или марта. Я убеждён, что они выиграли бы у „Альбасете“ и „Бенфики“. Решение уволить Хаби было принято слишком поспешно.

Мне кажется непостижимым, что они не искали кого‑то с опытом работы в топ‑клубе. Рауль много лет руководил резервной командой, но его так и не повысили в должности. И вдруг они приглашают молодого парня, который никогда не тренировал команду высшего дивизиона, и, вдобавок ко всему, в тот же день он потерпел поражение во главе „Кастильи“ со счётом 1:4. Всё это похоже на череду ошибок и бессмысленных решений. С моей точки зрения, увольнение Хаби Алонсо было неоправданным.

Рауль справился бы с этой ситуацией гораздо эффективнее. Он был капитаном, понимает внутреннюю динамику клуба и обладает необходимыми личностными качествами, чтобы возглавить этот проект. Арбелоа не подходит для этих обстоятельств», — сказал Эльгера в подкасте Bajo Palos.

В январе 2026 года «Реал» объявил об увольнении Хаби Алонсо, который возглавил команду перед началом сезона, и назначении вместо него тренером Альваро Арбелоа, работавшего со второй командой.