Знаменитый в прошлом игрок сборной Испании и «Реала» Иван Эльгера считает, что королевский клуб поторопился с увольнением Хаби Алонсо, а также недоумевает, почему был назначен Альваро Арбелоа, а не более авторитетный Рауль.

«В плане тактики, особенно в обороне, они были крепкой боевой единицей при Алонсо.  Я думаю, нам нужно было подождать и посмотреть, как будут развиваться события до февраля или марта.  Я убеждён, что они выиграли бы у „Альбасете“ и „Бенфики“.  Решение уволить Хаби было принято слишком поспешно.

Мне кажется непостижимым, что они не искали кого‑то с опытом работы в топ‑клубе.  Рауль много лет руководил резервной командой, но его так и не повысили в должности.  И вдруг они приглашают молодого парня, который никогда не тренировал команду высшего дивизиона, и, вдобавок ко всему, в тот же день он потерпел поражение во главе „Кастильи“ со счётом 1:4.  Всё это похоже на череду ошибок и бессмысленных решений.  С моей точки зрения, увольнение Хаби Алонсо было неоправданным.

Рауль справился бы с этой ситуацией гораздо эффективнее.  Он был капитаном, понимает внутреннюю динамику клуба и обладает необходимыми личностными качествами, чтобы возглавить этот проект.  Арбелоа не подходит для этих обстоятельств», — сказал Эльгера в подкасте Bajo Palos.

В январе 2026 года «Реал» объявил об увольнении Хаби Алонсо, который возглавил команду перед началом сезона, и назначении вместо него тренером Альваро Арбелоа, работавшего со второй командой.