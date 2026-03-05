Миланский «Интер» готовится к продаже одного из своих ведущих футболистов — Дензела Дюмфриса — после окончания сезона и уже нашёл ему замену.

Марко Палестра globallookpress.com

По данным главного итальянского спортивного издания La Gazzetta dello Sport, в случае продажи голландца нерадзурри подпишут 21‑летнего латераля «Аталанты» Марко Палестру.

Сейчас защитник выступает на правах аренды за «Кальяри» и проводит очень яркий сезон в чемпионате Италии.

В этом сезоне Палестра провёл 26 матчей за сардинцев во всех турнирах, забил в них один мяч и сделал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро