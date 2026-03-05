Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер получил запрет на управление автомобилем сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает лондонская газета Evening Standard.

Оливер Гласнер globallookpress.com

В июле прошлого года 51-летний австрийский специалист превысил скорость, передвигаясь на своем «БМВ» по Олд Кент Роуд в Бермондси на юго-востоке Лондона. Нарушение зафиксировала камера контроля скорости: Гласнер ехал со скоростью 29 миль в час при разрешенных 20 милях в час.

Согласно судебным протоколам, Гласнер обратился в суд с заявлением о признании вины. В рукописной записке суду тренер пообещал больше не нарушать закон и взял на себя полную ответственность за свои действия.