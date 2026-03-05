Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо поделился ожиданиями от встречи против «Динамо» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.

«К сожалению, у нас был на один день меньше подготовки из‑за ситуации в Сочи. Но мы вернулись в Москву, увидели своих родных, отдохнули. Думаю, мы готовы.

Зобнин — основной левый защитник команды? Все зависит от каждой конкретной игры. В прошлом матче он показал себя хорошо, поэтому решили снова использовать на этой позиции.

Солари дисквалифицирован. Поэтому Саусь в старте. Эта позиция ему знакома, он хорошо показывал себя в предсезонном матче.

Насколько тяжелым будет матч с "Динамо"? Соперник находится в хорошей форме. Мы понимаем, как они будут играть. Постараемся взять свое», — цитирует Карседо «Матч ТВ».

Матч начнется в 20:45 по Москве на стадионе «ВТБ-Арене» в Москве.