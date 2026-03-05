Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо поделился ожиданиями от встречи против «Динамо» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.

Хуан Карседо
Хуан Карседо globallookpress.com

«К сожалению, у нас был на один день меньше подготовки из‑за ситуации в Сочи.  Но мы вернулись в Москву, увидели своих родных, отдохнули.  Думаю, мы готовы.

Зобнин — основной левый защитник команды?  Все зависит от каждой конкретной игры.  В прошлом матче он показал себя хорошо, поэтому решили снова использовать на этой позиции.

Солари дисквалифицирован.  Поэтому Саусь в старте.  Эта позиция ему знакома, он хорошо показывал себя в предсезонном матче.

Насколько тяжелым будет матч с "Динамо"?  Соперник находится в хорошей форме.  Мы понимаем, как они будут играть.  Постараемся взять свое», — цитирует Карседо «Матч ТВ».

Матч начнется в 20:45 по Москве на стадионе «ВТБ-Арене» в Москве.