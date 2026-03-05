В 1/8 финала Пути регионов Кубка России тульский «Арсенал» примет московский «Локомотив». Матч состоится 5 марта в 18:30 мск.

«Арсенал» пробился в 1/8 финала благодаря победе над «Рубином». После этого команда дважды сыграла вничью в Первой лиге. Последним результатом стала ничья 1:1 с КАМАЗом. До этого момента «канониры» не проигрывают 8 матчей подряд.

«Локомотив» попал в Путь регионов после поражения от «Спартака» (2:3) в основной сетке Кубка России. Это была последняя на данный момент неудача команды в официальных матчах. «Железнодорожники» выиграли у «Ростова» (3:1), «Сочи» (4:2) и «Пари НН» (2:1).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры: 6.80 и 1.48 они дают на победу команд в матче, за 4.00 и 1.25 можно поставить на их проход в четвертьфинал.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.

