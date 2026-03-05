Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал неудачный отрезок команды.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Два поражения подряд в чемпионате... В такой команде, как "Реал Мадрид", каждое поражение дается особенно тяжело. Но сейчас мы сосредоточены только на завтрашнем матче. Мы осознаем, какого уровня нам нужно достичь, чтобы одержать победу», — заявил Арбелоа на пресс-конференции.

Ранее «Мадрид» потерпел два поражения подряд в чемпионате Испании. Завтра «Реал» встретится с «Сельтой» в гостевом матче 27-го тура Ла Лиги.