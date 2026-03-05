Мадридский «Реал» продолжает переговоры с целью заполучить на пост главного тренера клуба Массимилиано Аллегри, возглавляющего сейчас «Милан».

Макс Аллегри
Макс Аллегри globallookpress.com

58‑летний алленаторе является креатурой президента королевского клуба Флорентино Переса, который уже дважды пытался его заполучить — в 2019‑м и 2021‑м.

Сам Аллегри доволен своим нынешним положением в «Милане», но не исключает возможности перехода в «Реал».  При этом он сразу выставил условие, что «Реал» должен будет подписать Луку Модрича и Адриена Рабьо, играющих сейчас за «россонери».

Напомним, что 40‑летний хорват перебрался в «Милан» как раз из «Реала», за который играл с 2012 года.