Мадридский «Реал» продолжает переговоры с целью заполучить на пост главного тренера клуба Массимилиано Аллегри, возглавляющего сейчас «Милан».

Макс Аллегри globallookpress.com

58‑летний алленаторе является креатурой президента королевского клуба Флорентино Переса, который уже дважды пытался его заполучить — в 2019‑м и 2021‑м.

Сам Аллегри доволен своим нынешним положением в «Милане», но не исключает возможности перехода в «Реал». При этом он сразу выставил условие, что «Реал» должен будет подписать Луку Модрича и Адриена Рабьо, играющих сейчас за «россонери».

Напомним, что 40‑летний хорват перебрался в «Милан» как раз из «Реала», за который играл с 2012 года.