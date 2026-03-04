Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров оценил перспективы команды в нынешнем сезоне.

Наиль Умяров globallookpress.com

«На что "Спартак" претендует этой весной? Прежде всего хотелось быть командой, которая будет биться, которая будет и как минимум строиться. Потому что новый тренер, совсем новые требования.

Хочется побеждать в каждом матче. Считаю, что как минимум Кубок и победы в каждом матче РПЛ. А там уже будет видно», — сказал Умяров в беседе с «Чемпионатом».

«Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 32 очка в 19 встречах. 5 марта красно-белые сыграют с «Динамо» в Кубке России.