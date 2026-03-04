УЕФА наказала «Галатасарай» за поведение фанатов в матче с «Ювентусом».
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил болельщикам «Галатасарая» покупать билеты на гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Клуб также оштрафован на 40 тысяч евро.
Решение связано с инцидентами, произошедшими 25 февраля во время матча плей-офф Лиги чемпионов в Турине между «Ювентусом» и «Галатасараем». Фанаты турецкой команды использовали пиротехнику, нарушали порядок и бросали на поле посторонние предметы.