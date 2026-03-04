Главный тренер «Фенербахче» Доменико Тедеско не сможет принять участие в матче группового этапа Кубка Турции против «Газиантепа», как сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Доменико Тедеско globallookpress.com

Встреча состоится в среду, 4 марта, и начнется в 20:30 по московскому времени. Тедеско страдает от серьезного инфекционного заболевания, и, вероятно, вернется к тренерской работе 8 марта на матч чемпионата Турции против «Самсунспора».

Тедеско руководит «Фенербахче» с сентября 2025 года. Под его руководством команда занимает второе место в Суперлиге, уступая лидирующему «Галатасараю» всего четыре очка.