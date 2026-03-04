Нападающий «Барселоны» Рафинья высказался про матч ответного полуфинального матча Кубка Испании сезона-2025/26 с «Атлетико» (3:0).

«Мы понимали, что будет тяжёлая игра — отыграть четыре мяча почти невозможно. Я горжусь командой, мы отдали все силы.

Конечно, огорчены, потому что хотели попасть в финал и считали, что по содержанию игры этого заслуживали, но нужно уважать "Атлетико" — они надёжно защищали свои ворота», — приводит слова Рафиньи Movistar.

«Атлетико» по сумме двух матчей пробился в финал Кубка Испании. В финале команда сразится с победителем пары «Атлетик» — «Реал Сосьедад».