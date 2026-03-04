Голкипер «Атлетико» Хуан Муссо прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Испании.

Хуан Муссо — голкипер «Атлетико» globallookpress.com

Напомним, что «матрасники» по сумме двух встреч обыграли «Барселону» (4:0 и 0:3) в 1/2 финала турнира.

«Нам не повезло пропустить с пенальти перед перерывом. Мы неплохо контролировали игру.

Мы оборонялись, потому что выиграли (первый матч) со счетом 4:0, в этом нет чего-то плохого. Нет волшебной формулы, чтобы всегда играть хорошо. Соперник тоже играет, а это сама "Барселона".

В первом тайме у нас были моменты. Хотя они играли лучше, мы были уверены, что забьем один гол. Или что мы сможем достойно защищаться. Нам удалось это сделать, и мы вышли в финал», — сказал Муссо Marca.

В финале Кубка Испании «Атлетико» встретится с победителем противостояния «Реал Сосьедад» — «Атлетик».