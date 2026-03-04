Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков оценил судейство в матчах 19-го тура РПЛ.

Александр Кержаков globallookpress.com

«Вопросов было много. Они достаточно очевидны. Непонятна история с незащитанным голом "Балтики". По моему мнению, был абсолютно притянутый за уши пенальти в матче между "Локомотивом" и "Пари НН", также еще два пенальти в игре "Краснодара". О судействе говорится больше, чем нужно. Слишком много матчей, в которых решения арбитров вызывают огромное количество вопросов», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что лидером РПЛ в настоящий момент является «Краснодар». На втором месте располагается «Зенит», а замыкает тройку сильнейших «Локомотив».