Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов высказался о первой части нынешнего сезона.

Кирилл Глебов — нападающий ЦСКА globallookpress.com

«Я доволен первой частью сезона, она сложилась удачно — смог помочь команде своими результативными действиями, забитыми мячами и голевыми передачами. Это неотъемлемые показатели игрока атакующего плана. Но главное, что мы находимся наверху, и отрыв по очкам от первого места небольшой.

Надеюсь, во второй части сезона наша команда прибавит, и мы станем ближе к своей цели. Делаем всё для этого», — приводит слова Глебова официальный сайт ЦСКА.

В осенней части сезона форвард провел за армейцев 23 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

После 19-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 36-ю очками в активе.