Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о поражении команды от «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании.

Деку
Деку globallookpress.com

Сине-гранатовые уступили столичному клубу по сумме двух встреч — 3:4.

«Нам нужна была поддержка болельщиков, и мы ее получили.  Команда провела потрясающий матч, у нас были шансы.  Но отыграться со счета 0:4 было сложно, мы это знали.  Поэтому я и жаловался на отмену гола Кубарси в первой игре», — цитирует Деку Sport.es.

4 марта в другом матче 1/2 финала Кубка Испании сыграют «Атлетик» и «Реал Сосьедад».