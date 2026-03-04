4 марта в другом матче 1/2 финала Кубка Испании сыграют «Атлетик» и «Реал Сосьедад».

«Нам нужна была поддержка болельщиков, и мы ее получили. Команда провела потрясающий матч, у нас были шансы. Но отыграться со счета 0:4 было сложно, мы это знали. Поэтому я и жаловался на отмену гола Кубарси в первой игре», — цитирует Деку Sport.es.

Сине-гранатовые уступили столичному клубу по сумме двух встреч — 3:4.

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о поражении команды от «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании.

