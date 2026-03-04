4 марта в Москве состоится первый матч полуфинала ЦСКА — «Краснодар». Команды сыграют на «ВЭБ Арене». Начало игры в 20:45 мск.

ЦСКА неудачно начал вторую половину сезона, проиграл в РПЛ «Ахмату» 0:1. «Краснодар» сумел добыть победу над «Ростов» со счетом 2:1. В целом «быки» выглядят более стабильно. До паузы они выиграли 3 матча подряд, включая поединок против «Оренбурга» в Кубке России (4:0).

Последний раз между собой соперники встречались в декабре. Тогда «Краснодар» на своем поле выиграл 3:2, взяв реванш за поражение в Суперкубке России.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.44.

Букмекеры предлагают 2.90 на ЦСКА и 2.50 на «Краснодар», шанс на ничью они оценивают коэффициентом 3.50.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

