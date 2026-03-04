Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти выразил поддержку нападающему мадридского «Реала» Родриго, который получил серьёзную травму и выбыл до конца сезона-2025/26. Из-за повреждения форвард также не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Специалист публично обратился к игроку, подчеркнув, что вся команда будет рядом с ним на протяжении восстановления и пожелав ему сил и терпения в этот непростой период.

Ранее стало известно, что бразилец получил разрыв передней крестообразной связки и латерального мениска правого колена. По предварительным оценкам, процесс реабилитации займёт около десяти месяцев.

Травму Родриго получил в матче чемпионата Испании против «Хетафе», который завершился поражением «Реала» со счётом 0:1. Несмотря на серьёзность повреждения, нападающий сумел доиграть встречу, а окончательный диагноз был поставлен уже после прохождения медицинского обследования.