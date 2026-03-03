Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вспомнил, как играл с бразильцем Роналдо.  По мнению француза, прозвище «Феномен» форвард носил абсолютно заслуженно.

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан globallookpress.com

«Настоящий Феномен!  И это мнение не только мое — он сохраняет этот статус и сегодня.  Он был поистине уникален.  Мне выпала честь долгое время играть с ним бок о бок в составе "сливочных".  Роналдо действительно оправдывал свое прозвище — с большой буквы.  Он обладал всеми необходимыми качествами, оставаясь при этом невероятно светлым и жизнерадостным человеком.

По-настоящему поражало то, что он творил на тренировках.  Это было за гранью воображения.  Порой партнеры по команде просто останавливались, чтобы понаблюдать за его действиями.  Его работа с мячом на тренировках была столь же великолепной, как и в официальных матчах», — цитирует Зидана L'Equipe.