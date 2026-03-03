Наставник «Фиорентины» Паоло Ваноли высказался о поражении от «Удинезе» (0:3) в матче 27-го тура Серии А.

Паоло Ваноли globallookpress.com

«Удинезе» — очень атлетичная команда, поэтому, если мы постоянно опаздываем в стыках, мы облегчаем им жизнь. Это ощущалось как продолжение матча в Лиге конференций — настрой снова был абсолютно неправильным. Игрокам нужно серьезно и строго посмотреть на себя, потому что требуется много времени, чтобы что-то построить, и всего мгновение, чтобы это разрушить.

Я знал, что Ругани будет трудно выдержать 90 минут после такого долгого отсутствия игровой практики, но он молодец, что продержался до конца. Он не сможет набрать форму или кондиции, если не будет играть. Я убежден, что он внесет весомый вклад в ближайшие недели.

Мы никогда не открывались в свободные зоны, слишком медленно перепасовывали мяч, и это недостаточно хорошо.

Статистика показала, что у нас не было ни одного удара в створ, к тому же мы страдали, обороняясь при стандартах, и показали отсутствие концентрации.

Мы никуда не придем без решимости, и очевидно, что в этом смысле мы не прогрессируем, потому что должны усилить желание не пропускать голы.

Турнирная таблица уплотняется, приближаются игры, в которых настрой будет иметь решающее значение«, — цитирует Ваноли DAZN.

"Фиорентина" с 24 очками идет 17-й в таблице Серии А.