Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России Пути регионов против «Балтики» (1:0).

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Невозможно было ожидать простого матча, играя в Калининграде. И домашняя игра в чемпионате, и выездная в Кубке — сложные.

Верилось ли, что в основное время всё удастся решить? Ну конечно! А зачем играть в футбол, если не веришь в результат? Игра ничейная, любая ошибка могла привезти к забитому мячу или наоборот. В моменте с голом хорошо разыграли и забили», — сказал Семак «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» пробился в первый этап полуфинала Кубка России Пути регионов, где сыграет против победителя матча «Ростов» — «Динамо» Махачкала.