Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о захватах руками при стандартных положениях в матчах английской Премьер-лиги.

Майкл Каррик — главный тренер «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Думаю, всё зашло слишком далеко. Ещё не так давно нам говорили, что в штрафной нельзя класть руку на соперника, обещали жёстко это пресекать. Но постепенно это вернулось — эффективность угловых и возможность ставить игроков вплотную друг к другу привели к тому, что всё больше команд начали так играть.

Понятно, почему столько команд используют это и пробуют такой подход. Но если говорить о самой игре, ощущение, что баланс нарушен. Я не знаю, что с этим делать — решать это не мне. А пока нужно справляться с тем, что есть. Если это разрешено, значит, нужно подстраиваться и играть по этим правилам», — приводит слова Каррика BBC.

«Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 51-м очком в активе после 28-и туров.