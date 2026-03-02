В 26-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» примет «Хетафе» на «Сантьяго Бернабеу». Матч состоится 2 марта в Мадриде, начало в 23:00 мск.

Проиграв в прошлом туре «Осасуне» (1:2), «Реал» будет стремиться к победе, тем более что «сливочные» отстали от «Барселоны» на 4 очка в борьбе за первое место.

Дома «Реал» добивается того, что ему нужно. В семи последних матчах столичный коллектив побеждал. Последний раз на «Сантьяго Бернабеу» был деклассирован «Реал Сосьедад» со счетом 4:1.

«Хетафе» имеет 29 очков. В прошлом туре он проиграл «Севилье», но при сохранил дистанцию от зоны вылета. Тем не менее разрыв составляет 5 очков и «горожанам» нежелательно терять очки. Смогут ли они избежать поражения? «Реал» выиграл в последних восьми очных встречах в Ла Лиге.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: «Реал» их фаворит за 1.36, на победу «Хетафе» они дают 9.73, на ничью — 5.03.

Прогноз ИИ: матч закончится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Хетафе» смотрите на LiveCup.Run.

