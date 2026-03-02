Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал предстоящий поединок против «Спартака».

Игорь Осинькин globallookpress.com

«Впервые такое в практике — еще не было, чтобы мы готовились к матчу и вдруг разъехались, а всё перенесли на следующий день. Нам уже ничего не оставалось делать. Мы поехали в гостиницу, заселились и провели небольшую активацию. И всё — наступила ночь, мы спали и готовились к матчу. Больше ничего не успели сделать.

Не бывает ситуации, когда нужно играть только в атаку или полностью в оборону. Футбол надо показывать сбалансированный. Понятно, что в какие‑то моменты нужно играть чуть более или менее активно в атаке — на это влияет ситуация. Мы выбрали определенный план и не собираемся отсиживаться. Понимаем, что нам нужны три очка. Мы всё сделали для того, чтобы даже при игре в обороне думать о победе», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Игра началась в 15:00 мск. «Сочи» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.