Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящем матче против «Сочи» в РПЛ.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«Команда готова, мы хотели, чтобы этот матч состоялся. Готовились к игре и хотим возобновить сезон наилучшим образом.

Условия те, которые есть. Мы вынуждены адаптироваться к ним, у нас будет на день подготовки меньше. Но сейчас мы сфокусированы на предстоящей игре в чемпионате России, чтобы провести ее лучшим образом.

После переноса мы провели небольшую тренировку здесь, внутри стадиона. Команда была готова вчера выходить и, думаю, будет готова сегодня», — приводит слова Карседо «Матч ТВ».

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. Игра была перенесена со вчерашнего дня на сегодня.