Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил уровень работы арбитров в РПЛ.

Хуан Карседо globallookpress.com

«Уровень судейства в России достаточно хороший.  Я смотрел и остальные матчи в туре, в целом все было нормально.  Те решения, которые принимались, были правильными.  Что касается VAR, я считаю, что VAR вмешательств слишком много, мы должны вернуться в старый футбол, где только в спорных моментах прибегают к VAR.  Это мое скромное мнение», — цитирует Карседо «Матч ТВ».

Напомним, что Карседо дебютировал у руля «Спартака» в матче против «Сочи».  Команда одержала победу со счетом 3:2.  Москвичи располагаются на шестом месте в турнирной таблице.