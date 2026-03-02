Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт проанализировал причины проблем команды в текущем сезоне после матча 28-го тура Премьер-лиги против «Челси» (2:1).

Футбольный клуб «Арсенал» globallookpress.com

«Арсенал часто нервничает и беспокоится в концовках матчей, им нужно лучше использовать свои шансы в начале игры, чтобы чувствовать себя увереннее. Сейчас команде важно продолжать побеждать, особенно дома. Во вторых таймах соперники могут воспользоваться слабостями Арсенала», — отметил Райт в интервью Daily Mail.

«Арсенал», набрав 64 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре 4 марта «канониры» сыграют на выезде против «Брайтон энд Хоув Альбион».