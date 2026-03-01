В 19-м туре РПЛ «Ахмат» будет принимать ЦСКА. Матч состоится 1 марта в 19:00 мск.

У «Ахмата» две победы подряд в РПЛ. Клуб выиграл у «Оренбурга» (1:0) и московского «Динамо» (2:1). После этого грозненцы набрали 22 очка и поднялись на 9-е место.

ЦСКА имеет 36 пунктов и занимает 4-е место. «Армейцы» подошли к матчу после поражения от «Краснодара» со счетом 2:3, которое стало вторым в последних пяти матчах турнира. Стоит отметить, что ЦСКА проиграл две встречи подряд на выезде.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Букмекеры дают 3.15 на «Ахмат», 2.39 на ЦСКА, на ничью можно поставить за 3.40.

Согласно прогнозу ИИ, победить должен «Ахмат» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ахмат» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

