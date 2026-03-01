Известный российский специалист Юрий Семин высказался о победе «Динамо» в матче против «Крылья Советов»(4:0).

Юрий Семин globallookpress.com

«Динамо сыграло хорошо, особенно первый тайм. Голы очень красивые. Они играли в футбол! И победили закономерно, ведь очень слабо выглядели "Крылья". Они точно один из претендентов на вылет», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Сейчас бело‑голубые идут седьмыми в таблице РПЛ с 24 очками. 5 марта они сыграют в Кубке России со «Спартаком», а 8 марта команде предстоит противостояние с ЦСКА в чемпионате.