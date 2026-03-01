Матч 27-го тура Серии А между «Сассуоло» и «Аталантой» состоится 1 марта в 17:00 мск.

«Аталанта» на эмоциях. Команда сделала камбек в Лиге чемпионов и пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, разгромив 4:1 дортмундскую «Боруссию». Перед этим бергамаски со счетом 2:1 одолели «Наполи» в Серии А.

Гости в отличной форме. У них 4 победы в 5 последних 5 поединках, что дает им отличные возможности в сегодняшнем матче. При этом «Сассуоло» не так прост. В прошлый раз «Аталанте» от него досталось. Клуб из Бергамо проиграл 0:3. Удастся ли «Аталанте» взять реванш и навязать борьбу «Ювентусу» за 6-е место?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров: 3.80 на победу «Сассуоло», 3.36 на ничью, 2.10 на победу «Аталанты».

По прогнозу ИИ, «Сассуоло» снова выиграет, только уже со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сассуоло» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Матч можно просто смотреть, а можно — болеть с удвоенной энергией. Выберите надёжную контору из нашего рейтинга букмекеров и поставьте хоть на символическую сумму — ощущения совершенно другие.

Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.